Първата дама на Америка показа украсата на Белия дом за Коледа, пише БГНЕС.

First Lady Melania Trump has unveiled the 2019 White House Christmas decorations! This year's theme is "The Spirit of America," a tribute to the traditions, customs and history that make our country great. pic.twitter.com/dVaSaFNGZJ

Мелания Тръмп качи в Twitter видео, на което се вижда президентската резиденция, пълна с коледни светини и поне няколко елхи. "Духът на Америка блести в Белия дом. Радвам се да споделя с вас тази красива изява на патриотизъм. Нека всички я видят и да изпитат красотата на Коледа", написа първата на САЩ под видеото.

Коледни дървета, висящи от тавана звезди, гирлянди и коледни светлини има буквално във всяка стая на Белия дом.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd