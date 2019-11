Съпругата на американския президент Доналд Тръмп – Мелания, посрещна коледното дърво в Белия дом. Тя бе придружена от кучето Конан, което помогна за залавянето на лидера на ИДИЛ Абу Бакр ал-Багдади.

С пристигането на дръвчето започват коледните тържества в Белия дом. То бе доставено на каруца, теглена от коне, докато оркестър свиреше коледни песни. Първата дама бе облечена с флорално палто и носеше високи черни ботуши. По-късно тя се присъедини към съпруга си Доналд Тръмп и вицепрезидентът Майк Пенс, за да почетат кучето – герой в Розовата градина на Белия дом.

Мелания сама определя как да бъде украсен Белия дом и отделя месеци за планирането на декорацията. Тази година приготовленията са започнали още през август. Обикновено сградата се украсява в първите дни на декември.

