Ледници в националния парк "Маунт Аспайъринг" на новозеландския Южен остров почервеняха. Необичайното явление е заснето от хеликоптер о фотографката Лиз Карлсън, съобщи Сайънс алърт, цитиран от БТА.

Засега не се знае на какво се дължи червеният цвят. Според метеоролога Крис Брандолино това може да са сажди или въглероден материал от изгорели дърва. Възможно е също червеният прах да е дошъл от Австралия. Подобно явление е наблюдавано и преди. Горният слой на почвата в Австралия е богата на железни окиси и това я прави червеникава.

Освен катастрофалните пожари на източния австралийски бряг, на континента се разразиха и прашни бури. Миналия месец в Милдура, щата Виктория, небето почервеня от такава буря, а температурата достигна 40 градуса Целзий.

