Двама души са открили стрелба по полицейски служители в близост до пазар за хранителни стоки в град Джърси, щата Ню Джърси, съобщиха местни полицейски източници.

Според прокуратурата на окръг Хъдсън, най-малко един от полицаите е загинал, ранени са още трима души - още двама офицери и цивилен. Състоянието на пострадалите е стабилно.

Свидетелите разказват, че се е чувала стрелба в продължение на поне час. Всички училища в града са затворени, а всички ученици са в безопасност, увериха властите.

Службата за управление на извънредни ситуации призова хората да избягват района.

Във Вашингтон говорителят на Белия дом Хоган Гидли заяви в изявление, че президентът Доналд Тръмп е информиран и следи ситуацията, предава БГНЕС.

Съобщава се, че заподозрените са мъж и жена. Засега няма подробности относно техните възможни мотиви. Полицейски източници обаче заявиха, че инцидентът „не изглежда тероризъм".

