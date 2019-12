Единственият самолетоносач на руския флот – „Адмирал Кузнецов”, се запали в четвъртък в пристанището на Мурманск. Това съобщават руските информационни агенции, цитирани от Франс прес.

По първоначална информация шестима са пострадали, а трима са в неизвестност след пожара.

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" goes on fire near Murmansk. pic.twitter.com/OZBMr0QZjL — Ali Özkök (@Ozkok_A) December 12, 2019

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" caught fire during repair works at Zvezdochka plant. 8 workers rescued, 1 unaccounted. Fire at least at 120m2 in engine room https://t.co/EhBCrUKBg8 #Russia pic.twitter.com/011TFOQSrk — Liveuamap (@Liveuamap) December 12, 2019

Another day, another calamity in the Russian military industrial complex:



Serious diesel fire on board the Aircraft Carrier Admiral Kuznetsov undergoing repairs in Murmansk. 3 workers missing. https://t.co/8jEVl4xoTQ pic.twitter.com/IalHGX7If0 — NavyLookout (@NavyLookout) December 12, 2019