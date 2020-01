Играещият капитан - Григор Димитров постигна първа победа за отбора на България срещу Даниел Евънс от Великобритания от група "С" на АТП къп, надделявайки с 2:6, 6:4, 6:1. По-рано през деня Великобритания поведе с 1:0, след като Камерън Нори сломи съпротивата на Димитър Кузманов с 2:6, 6:3, 2:6.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

По този начин резултатът в мача между България и Великобритания бе изравнен, след като в първия мач на сингъл между вторите ракети Камерън Нори победи Димитър Кузманов с 6-2, 3-6, 6-2. Това означава, че всичко ще се реши в сблъсъка на двойки, в който Александър Лазаров и Адриан Андреев ще се изправят срещу Джейми Мъри и Джо Солсбъри.

Двамата са изиграли 3 двубоя помежду си до момента, а българинът водеше с 2:1 победи. Британецът е на 42-о място в световната ранглиста, а българинът - на 20-о. По-рано през деня Великобритания поведе с 1:0, след като Камерън Нори сломи съпротивата на Димитър Кузманов с 2:6, 6:3, 2:6.

Григор Димитров за отбора: Да имам тези момчета до себе си е страхотно (ВИДЕО+СНИМКИ)

Димитров започна колебливо срещата в "Кен Розуел Арена" и допусна цели три пробива в първия сет, който отиде на сметката на Еванс след 6-2. Българският тенисист вдигна оборотите във втория сет и поведе с пробив и 5-2, след което загуби подаването си, но успя да стигне до нов пробив при 5-4 и да вкара мача в решаващ трети сет. В него Григор доминираше и даде само един гейм на съперника си, за да стигне до крайния успех след два часа и 15 минути игра.