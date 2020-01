Информацията, че Съединените щати са нанесли нов въздушен удар северно от Багдад беше опровергана. Първоначално за това съобщи иракската държавна телевизия.

Междувременно, американските власти повишават драстично мерките за сигурност, след като Иран се закани да отмъсти за убийството на влиятелния командир Касем Солеймани.

Заради последните събития, големите американски градове повишават степента на опасност.

"Изправени сме пред възможна заплаха, която е по-различна и по-голяма от всичко, пред което сме се изправяли досега", каза кметът на Ню Йорк Бил де Блазио.

Опасенията от ответни действия след убийството на влиятелния ирански генерал накараха властите в много американски градове да предприемат мерки. От Министерството на вътрешната сигурност успокояват, че на този етап няма достоверни заплахи за нападения на американска територия. Въпреки това се подготвя повишаване нивото на терористична заплаха. В първото си изявление след атаката в Багдад, Доналд Тръмп заяви, че иранският военен командир е планирал непосредствено предстоящи нападения срещу американци.

"Предприехме действия, за да предотвратим война, а не за да започваме война. Солеймани извършваше терористични нападения, за да дестабилизира Близкия Iзток от 20 г. насам. Това, което Съединените щати направиха трябваше да бъде направено отдавна", каза още Тръмп.

Европейският съюз призова към сдържаност всички замесени страни след американския удар. Междувременно, хиляди се включиха в погребалното шествие по улиците на Багдад в памет на убития Касем Солеймани. За неделя е насрочено извънредно заседание на иракския парламент заради последните събития.

Междувременно, интернет сайтът на Selective Service System - наборната служба на армията в Съединените щати, се срина, а причина за това е огромният трафик към сайта.

Заради зачестилите слухове за трета световна война все повече американци отварят сайта, за да видят какви са условията за мобилизация, пише РИА Новости.

От самата Служба съобщиха в профила си в Twitter, че "Огромният трафик е поради разпространена дезинформация".

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience.