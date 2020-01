Земетресение с магнитуд 5,8 разлюля Пуерто Рико, предаде БТА. Трусът е станал близо до южното крайбрежие на карибския остров. Дълбочината му е 10 км.

People in Puerto Rico post photos of deep cracks in walls caused by magnitude 5.8 earthquake. An emergency official says at least two houses collapsed in the coastal town of Guanica. https://t.co/V1ZzNrHZ4w pic.twitter.com/Akxk5bqbzJ — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 6, 2020

6,3 разтърси Пуерто Рико

Няма данни за пострадали хора. Земетресението обаче предизвика свлачища, причинявайки щети на къщи и прекъсвайки електроснабдяването по места.

Just last night Puerto Rico had a 5.7 earthquake I have family relatives out there and this one was way stronger then the other earthquake! #puertorico I love all my Puerto Rican’s ! Stay strong Puerto Rico ❤️🇵🇷 pic.twitter.com/4sv5fvdJKr — Javier/Nismo 🦦🤍❤️ (@CoreNismo) January 6, 2020

Няма опасност от вълна цунами. Последваха вторични трусове, като най-силният бе с магнитуд 5 по Рихтер.

Остров Пуерто Рико е разлюляван от трусове от 28 декември. Днешното земетресение е най-силното от началото на сеизмичната активност.