Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси територията край бреговете на Пуерто Рико, съобщи Американската служба за геоложки проучвания, цитирана от БГНЕС.

Strong earthquake jolts Puerto Rico, causing damage and "state of panic" https://t.co/HLdlZwnuHn pic.twitter.com/DxhMLolo6I — CBS News (@CBSNews) January 7, 2020

Земетресението е регистрирано в 08:24 централно гринуичко време. Епицентърът се намира на 10 километра южно от община Индиос. Огнището е на дълбочина 7 километра.

A 6.60 magnitude earthquake has occurred near Indios, Puerto Rico at 03:24! https://t.co/doLRLELhYI pic.twitter.com/oD3OxdbaLD — Luis Angel Ramos Education Consultant (@LUISANG90589175) January 7, 2020

Не е получена информация за пострадали и разрушения. Не е обявена заплаха от цунами.

Вчера бреговете на Пуерто Рико бяха разтърсени от земетресение с магнитуд 5,7. Вследствие на този трус, една от популярните забележителности на Пуерто Рико се срути.

An iconic natural rock formation on Puerto Rico known as Window Point or Punta Ventana collapsed during a strong earthquake Monday pic.twitter.com/zgrOBP2SCD — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 7, 2020

Скалната формация, позната като Пунта Вентана, която приличаше на малък мост, е паднала в морето. Според специалисти тя е била отслабена от други, по-слаби трусове, което е допринесло за рухването й.

Тя привличаше много фотографи и други туристи към тази част на острова.

This is upsetting. The iconic Punta Ventana collapsed following this morning's 5.8 earthquake in Puerto Rico.https://t.co/vihyIFoniO — Andrea González-Ramírez (@andreagonram) January 6, 2020

5,8 разлюля Пуерто Рико (ВИДЕО+СНИМКИ)

От 28 декември до сега в Пуерто Рико бяха регистрирани поредица земетресения. Най-силното беше трусът с магнитуд 5,8 в понеделник. Един от вторичните трусове беше с магнитуд 5,1.

Земетресенията идват докато Пуерто Рико още се възстановява от пораженията на урагана Мария.

Бурята от 5 категория отне живота на близо 3000 души и нанесе щети за 100 милиарда долара.