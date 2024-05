Руснак, боядисал косата си в цветовете на украинското знаме, беше глобен с 50 000 рубли (около 510 евро) за дискредитиране на руската армия, съобщи днес независимата руска медия "Медиазона", цитирана от “Ройтерс”.

Зеленски позволи осъдени да служат в украинската армия

На публикувани в интернет снимки на 25-годишния Станислав Нетесов се вижда късо подстриганата му коса, боядисана в ярко синьо, зелено и жълто. Цветовете на украинското знаме са синьо и жълто.

Русия осъди говорителя на Meta на шест години затвор

Повече от 20 хиляди души бяха задържани в Русия от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. заради антивоенната си позиция. На над 900 от тях бяха повдигнати обвинения в престъпления, отбелязва Ройтерс.

Осветиха сградите на Министерския съвет и на парламента в цветовете на украинското знаме

От съдебно съобщение, публикувано в интернет, става ясно, че Нетесов е бил признат за виновен на 3 май за дискредитиране на въоръжените сили. Размерът на глобата обаче не е уточнен.

В съда Нетесов отрекъл да е боядисал косата си в знак на протест и казал, че не подкрепя нито Украйна, нито Русия. той също така заявил, че от години боядисва косата си в ярки цветове.

Russian man fined for dyeing hair in colours of Ukrainian flaghttps://t.co/u2iCjSeZjG