"В шок съм от трагичните новини за смъртта на Коби и Джиана. Думите не могат да опишат болката, която изпитвам. Обичам Коби, който беше като по-малък брат за мен. Говорехме често и тези разговори ще ми липсват толкова много", написа Майкъл Джордан в официално изявление.

Легендата на НБА Коби Брайънт загина в авиокатастрофа (СНИМКИ)

СНИМКИ НА ВЕЛИКИЯ КОБИ ВИЖТЕ ТУК

СНИМКИ НА КОБИ, ДЖАНА И СЕМЕЙСТВОТО ИМ ВИЖТЕ ТУК

"Той беше изключителен опонент, един от най-великите в играта и креативна сила. Коби също така беше невероятен баща и обичаше дълбоко семейството си - чувстваше се горд от любовта на дъщерите си към баскетбола. Изпращам най-дълбоките си съболезнования на Ванеса, организацията на Лос Анджелис Лейкърс и всички баскетболни фенове по света"

Светът потъна в скръб след смъртта на Коби Брайънт (ВИДЕО+СНИМКИ)

Карийм Абдул Джабар, също легенда от историята на НБА и "Лейкърс", публикува видео в Туитър. "Не само баскетболистът, но и човекът Коби е огромна загуба. Загуба, която е трудна за преживяване".

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV

Дъщерята на Коби Брайънт е сред жертвите на катастрофата с хеликоптер (ВИДЕО+СНИМКИ)

Шакийл О`Нийл публикува колаж от няколко снимки на двамата, като написа: "Обичам те, ще ми липсваш. Загубих брат ми Коби и племенницата ми Джиджи. Няма думи, с които да опиша болката си."

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V