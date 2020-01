Една от четирите дъщери на легендата на НБА Коби Брайънт - 13-годишната Джана, е сред жертвите на катастрофата с хеликоптер, при която загина и великият баскетболист.

СНИМКИ НА КОБИ, ДЖАНА И СЕМЕЙСТВОТО ИМ ВИЖТЕ ТУК

Те са пътували към баскетболната академия, в която дъщеря му тренира. По все още непотвърдена информация, на борда е имало друга млада баскетболистка със своя баща.

Частната машина на Брайънт се разби край Лос Анджелис в неделя. Освен атлетът и дъщеря му, на борда имало още трима души. Оцелели няма.

Легендата на НБА Коби Брайънт загина в авиокатастрофа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Другите три дъщери на легендата - Наталия, Бианка и Капри, са съответно на 17 години, на 3 години и на 7 месеца. Майка и на четирите му деца е съпругата му Ванеса, 37.

Светът потъна в скръб след смъртта на Коби Брайънт (ВИДЕО+СНИМКИ)

Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter, Gianna. Those aboard the helicopter also included another player and parent, sources told @wojespn.



There were no survivors of the crash, according to the Los Angeles County Sheriff's Department. pic.twitter.com/7ik13Qwm9m