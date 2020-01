Легендата на НБА Коби Брайънт е загинал, след като частният му хеликоптер се разби край Лос Анджелис в неделя, съобщават световните агенции.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

От полицията допълват, че при инцидента са загинали има още четирима души. "Смъртта на петимата, пътували в хеликоптера, е потвърдена. Няма оцелели при катастрофата край Калабасас", написа шерифът на окръга в Twitter. На местопроизшествието работят пожарникари.

Трагичният инцидент се случил над Калабасас, когато машината се запалила и се разбила в земята. TMZ Sport съобщава, че няма оцелели, като сред пътниците не е била съпругата на 41-годишния Брайънт – Ванеса.

Брайънт е едно от най-големите имена в световния баскетбол. С тима на "Лос Анджелис Лейкърс", където прекарва цялата си 20-годишна кариера, печели 5 титли и участва в 18 Мача на звездите.

Легендата на ЛА Лейкърс се превърна в истинска икона в баскетбола. Влиза в Лигата веднага след гимназията през 1996-а и се превръща в наследник на Майкъл Джордън и идол на милиони почтатели на играта по света. Официално слага край на спортната си кариера през 2016 г., като в последния си мач вкара 60 точки срещу Юта.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.