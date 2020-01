Церемонията по връчването на наградите „Грами” в спортния комплекс "Стейпъл сентър" се откри под шока от новината за смъртта на баскетболната икона Коби Брайънт. Баскетболистът загина при катастрофа с хеликоптер. Десетки негови почитатели се бяха събрали да му отдадат почит пред прочутата арена, където Коби Брайънт дълги години е играл за „Лос Анджелис Лейкърс”.

"Тази нощ посвещаваме на Коби", обяви поп звездата Мелиса Вивиан Джеферсън, известна под псевдонима Лизо, излизайки на сцената, за да открие церемонията.

Американската тийн поп сензация Били Айлиш спечели наградата "Грами" в категориите - най-добър поп албум за "When We All Fall Sleep, Where Do We Go", "Песен на годината" за "Bad Guy" и "Най-добър изпълнител". Тя сподели наградата с големия си брат Финиъс О'Конел, който е автор на песента.

"Никога не съм си представяла, че това ще ми случи, никога през живота ми", възкликна калифорнийската певица, която бе с шест номинации на тазгодишното издание на наградите "Грами".

За наградата „Най-добър изпълнител” претендираха също американските певици Меги Роджърс и Лизо, испанската изпълнителка Росалия и британката Йола, американският рапър Лил Нас Екс, американските групи "Блек пюмас" и "Танк енд дъ Бангас".

Фаворитът на 62-то издание на наградите "Грами" Лил Нас Екс получи първия си приз "Грами" за видеоклипа на " "Old Time Road".

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама получи "Грами" за звукозапис за аудиокнигата си, наречена "Моята история".