Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че неговият план за уреждане на израелско-палестинския конфликт ще позволи на Израел да "направи голяма крачка към мира", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По-късно президентът качи карта, илюстрираща предложенията му в мирния план, в социалната мрежа Twitter.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL