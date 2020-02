Състезанието от Формула 1 за Голямата награда на Китай бе отложено заради коронавируса, съобщиха от Ф1. Вирусът стана причина за смъртта на над 1100 души, а повече от 44 хил. са заразените, след като започна да се разпорстранява от Ухан в края на миналата година. Състезанието трябваше да се проведе на 19 април, но е отложено и се търси нова дата за неговото провеждане.

Нови 39 заразени с коронавируса на борда на круизния кораб край Япония (ВИДЕО)

„Състезанието Гран При на Китай от 17 до 19 април беше отложено заради избухването на новия коронавирус", се казва в съобщение на ФИА. „Организаторът на Гран При на Китай, Juss Sports Group, официално поиска отлагането след продължителни дискусии с Федерацията на автомобилните и мотоциклетните спортове на Китайската народна република (CAMF) и Шанхайската администрация на спорта", се казва още в съобщението.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV