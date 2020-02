Потвърден е първи случай на заразен с коронавирус в Лондон. По първоначални данни пациентът е приет в болница St Thomas' в столицата.

Предполага се, че става дума за жена, пътувала от Китай до Лондон. Източници на Би Би Си твърдят, че тя е получила симптоми на заразата, веднага след като е кацнала на летище "Хийтроу" в столицата. Още там тя е сигнализирала, като взетите й тестове са били положителни.

