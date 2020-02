Най-малко 24 души са загинали при въоръжено нападение в църква в северната част на Буркина Фасо. 18 души са ранени. Това съобщава АФП, позовавайки се на местните власти.

Ученици бяха убити в атака срещу автобус в Буркина Фасо (СНИМКИ)

Според информация на местни медии сред убитите е и пасторът на храма. Ранените са изведени от църквата и настанени в град Себа, където за тях се полагат грижи. Жертвите вече са погребани.

Шестима души загинаха при нападение срещу католическа църква

24 people died while 18 others were seriously wounded when gunmen attacked a church in Northern Burkina Faso. The regional governor confirmed the reports on Monday.https://t.co/yXwfTHvAeM#CHEMUN #BurkinaFaso #BurkinafasoAttack #MondayThoughts #Africa