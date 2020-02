Сенатор Бърни Сандърс печели подкрепата на избирателите в Невада, които на партийни събрания гласуваха вчера за определяне на претендента, който да получи кандидатпрезидентската номинация на Демократическата партия на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Оценките на местните медии се базират на предварителните резултати от преброяването на около 10 на сто от гласовете, според които той има голяма преднина. Сандърс изпреварва значително тримата си основни опоненти – бившия вицепрезидент Джо Байдън, сенаторката Елизабет Уорън и умереният Пийт Бутиджидж.

С победата си Сандърс затвърди позицията си като лидер сред претендентите за номинацията на Демократическата партия. Той спечели щата Невада благодарение на подкрепата на голямата латиноамериканска общност, отбелязва Асошиейтед прес.

Демонстрирайки увереността си, Сандърс напусна Невада, за да се насочи към Тексас.

Победата му обаче засилва притесненията на някои демократични лидери, които се опасяват, че самоопределящият се като социалист сенатор от Върмонт е прекалено радикален, за да победи срещу Тръмп.

Сандърс призовава от десетилетия за политики за намаляване на неравенството в политическата и икономическата сфера. Една от най-важната от тях е планът му за всеобщо здравеопазване за всички американци.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази злорадство в социалните медии, продължавайки опитите си да всее раздор между Сандърс и съперниците му.

„Изглежда, че Лудият Бърни се представя добре във Великия Щат Невада. Байдън и останалите изглеждат слаби”, написа президентът в Twitter. „Поздравления, Бърни, и не ги оставяй да ти го отнемат”, добави той.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you!