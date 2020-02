Индонезийският остров Ява е дом на интересен природен феномен: вулкан, който изригва със синя лава.

Това е Иджен, който представлява обширен вулканичен комплекс с активен кратер, чиято дълбочина достига до 200 метра. Нестандартният син цвят се дължи на обилното наличие на сяра, което прави и целия район доста токсичен.

Явлението е възможно, тъй като горещите серни газове (около 600оC) се изпаряват и влизат в контакт с температурата на въздуха. Когато е изложена на място, където има наличие на кислород и когато е задействана от лавата, сярата изгаря много лесно. А резултатът от това са сините пламъци, които виждаме, когато вулканът изригва. Всъщност само пламъците се характеризират с този цвят, не и самата лава.

Оказва се, че в региона се извършват и някои от най-опасните операции за добиване на сяра в света. Различни миньори достигат до околностите на Кава Иджен, за да извличат камъни, богати на сяра. Те се формират, след като синият пламък от вулкана изчезне. След това хората пренасят целия товар и го продават на килограм.

By Asybaris01 - Topographic data SRTM from NASA and World Imagery, Public Domain, Link

Разбира се, подобни дейности не са регулирани от закона и често се наблюдава как малки деца също са на „бойното поле“, за да помагат на семействата си да спечелят допълнителни пари. Самата дейност е опасна за всички, тъй като не само изисква сила, но и екипировка, с която да се предпазват от вредните газове. В противен случай съществува голям риск от влошаването на здравословното състояние, на тези, които са постоянно там.

By Seshadri.K.S - Own work, CC BY-SA 4.0, Link