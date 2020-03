Министърът на националната отбрана на Турция Хулуси Акар обяви, че в сирийската провинция Идлиб от 27 февруари се провежда операция под наименованието "Пролетен щит", съобщиха Франс прес и ТАСС.

Самолет на сирийската армия е свален над Идлиб?

"Успешно продължава операция "Пролетен щит", която започна на 27 февруари в отговор на подлото нападение срещу турски военни. Досега са обезвредени един безпилотен самолет, осем хеликоптера, 103 танка, 72 гаубици, три системи за противовъздушна отбрана и 2 212 военни на режима", заявил Акар.

