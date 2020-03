Япония почита днес паметта на жертвите на земетресението и цунамито от 11 март 2011 година, след които над 20 000 души загинаха или останаха в неизвестност, информира БТА.

Мероприятията по случай годишнината са отменени заради коронавируса.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Today is the 9th anniversary of the massive earthquake and tsunami that rocked northern part of Japan on March 11, 2011. A moment of silence in Tokyo and all over Japan at 2:46 p.m the exact time the quake struck. Pic from a memorial in Fukushima one of the most affected regions. pic.twitter.com/CiUSHBeXxS