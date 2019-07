Деца и сърфисти влязоха в събота във водата близо до ядрената електроцентрала "Фукушима 1" за първи път след аварията през 2011 г., предаде БТА.

Плажът Китаидзуми, който е на около 25 км северно от ядрената електроцентрала, се изпълни със хора, след като кметството на гр. Минасома вдигна забраната. Този плаж беше много популярен сред сърфистите преди бедствието. Там се провеждаха национални и световни шампионати.

Laughing children, finally able to use the beach at Kita Izumi in Minami Soma city, Fukushima prefecture [JIJI PRESS/AFP] pic.twitter.com/nmh5rjiTG8