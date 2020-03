17-годишната климатична активистка Грета Тунберг приключи със знаковите си училищни климатични протести, които й осигуриха международна известност, съобщава БГНЕС.

В публикация в социалните медии тя насърчи многобройните си последователи да послушат медицинските специалисти, да „се обединят зад науката“ и избягват големите събирания на хора, за да „изравнят кривата“ и да спрат разпространението на коронавируса.

We can’t solve a crisis without treating it as a crisis and we must unite behind experts and science.

This of course goes for all crises.



Now the experts urge us to avoid big public gatherings for a better chance to #flattenthecurve and slow the spreading of the Coronavirus. 1/4 pic.twitter.com/24o3a7J9ed