Папа Франциск отправи призив към вярващите и последователи си. Той цитира пасаж от Библията.

"Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство." - Матей 4:17

"Покайте се и променете начина си на живот. Времето, в което живяхме само за себе си приключи. Сега е време да живеем със и за Бога, със и за другите, със и за любов", написа той в официалния си Twitter акаунт.

“Repent”, in other words, “Change your life” (Mt 4:17), for a new way of living has begun. The time when you lived for yourself is over; now is the time for living with and for God, with and for others, with and for love. #Lent