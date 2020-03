Бутилка с послание в нея бе открита в Корк, Ирландия, след като е била хвърлена в морето от германския бряг преди близо 19 години, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Бутилката бе намерена в Гленгариф Уудс, но посланието трудно може да бъде разчетено, защото е било частично заличено под въздействието на водата. Природният резерват "Гленгариф" е качил снимка на посланието в Twitter, търсейки помощ за разчитането му. То е пуснато на 5 април 2001 г.

19-year-old message in a bottle found today! Can anyone help find the sender? The message says: Hello Fellow 04/05/01

Greetings from Germany to the seaman who found this bottle! Send a message to: (see photo).



But the email address is hard to read. Can anyone help decipher it? pic.twitter.com/W7GbbDdnsx