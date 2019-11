Студент от щата Масачузетс, САЩ, е получил отговор на писмото в бутилка, което е пуснал в океана, когато е бил на 10 години, предаде БТА.

Второкурсникът Макс Вреденбург от университета на Съфолк в Бостън разказва, че е поставил писмото в стъклена бутилка от вино и го е пуснал във водата край Лонг Бийч в Рокпорт през август 2010 г.

Студентът е получил съобщение от баща си в края на миналата седмица, че е пристигнало писмо от човек, наречен "Г. Дюбоа", който е намерил бутилката на бряг в Южна Франция на 10 октомври.В посланието си Макс описва някои от любимите си неща - ябълки, плаж, космос и моли получателя да му отговори.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq