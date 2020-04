По информация BBC и Sky News британският премиер Борис Джонсън е постъпил в болница, 10 дни след като обяви, че е болен от COVID-19.

Изпочник на BBC от "Downing Street 10" споделя, че това се е наложило поради продължителните и нестихващи симптоми на премиера, включително и висока температура. Докторите са решили той да постъпи в лечебното заведение, като превантивна мярка.

Джонсън остава начело на правителството и призова хората да следват съветите му за социално дистанциране.

На 3 април Джонсън направи изявление от дома си, където се намираше под карантина.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0