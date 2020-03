Доминик Къмингс, високопоставен съветник на британския премиер Борис Джонсън, показва симптоми на коронавирус и е под карантина вкъщи, съобщи днес политическият редактор на в. "Дейли мейл" Джейсън Гроувс, цитиран от БТА.

Борис Джонсън е болен от коронавирус (ВИДЕО)

Dominic Cummings seen running out of the back gate from Downing Street.



Prime Minister Boris Johnson has tested positive for #coronavirus.



