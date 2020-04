Кралица Елизабет II благодари на хората, лекуващи болни от COVID-19 и на британците, които си стоят по домовете, за да спрат разпространението на коронавируса. „Заедно ще се справим с тази болест и искам да ви уверя, че ако останем единни и решени, ще я преодолеем", каза тя в телевизионно обръщение към нацията.

"И преди сме се сблъсквали с предизвикателства, но това е различно", каза Елизабет II-ра в обръщението си. И допълни: "Този път се присъединяваме към всички нации по целия свят в общо начинание, използвайки големия напредък на науката и нашето инстинктивно състрадание, за да се излекуваме. Ще успеем - и този успех ще принадлежи на всеки един от нас”.

Кралица Елизабет Втора със специално обръщение към нацията

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm