Американският самолетостроителен гигант "Боинг" (Boeing Co) обмисля план за съкращаване на около 10% от служителтие си, тъй като компанията изпитва сериозни трудности на фона на пандемията от COVID-19, съобщава "Уолстрийт джърнъл".

Според финансово издание планът на производителя на самолети включва ранно пенсиониране, но и принудителни уволнения предимно в своята търговска част.

Въпреки че все още не е взето окончателно решение, източници на "Уолстрийт джърнъл", запознати с въпроса, съобщиха, че подобни съкращения на служители остава като вариант за компанията, за да се смекчат последиците от вирусната пандемия.

