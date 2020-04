Основателят на сайта "Уикилийкс" Джулиан Асандж е станал баща на две деца, докато се е укривал в посолството на Еквадор в Лондон. Майката е 37-годишната Стела Морис, неговата адвокатка от южноафрикански произход, пише в. "Мейл он сънди", цитиран от БТА.

Британският вестник публикува на сайта си снимки на Асандж с двамата си синове и интервю с Морис, която разказва, че се е влюбила в него преди пет години и че планират да се оженят. Големият син, Гейбриъл, е на две години, а малкият, Макс, е на една. Австралиецът е присъствал на раждането в Лондон на двете си деца с видеовръзка, а Гейбриъл, е бил заведен тайно в посолството, където Асандж се укриваше в продължение на 7 години до ареста си през април 2019 г. Двете деца са британски граждани, пише "Мейл он сънди". Те са посетили баща си в затвора.

Съдът отказа да освободи Асандж заради коронавируса

Адвокатката е решила да разкрие за съществуването на децата, защото се страхува, че животът на Асандж в лондонския затвор "Белмарш" може да е в опасност заради пандемията от новия коронавирус. Британското правосъдие е отказало в края на март да освободи 48-годишния австралиец под гаранция с мотива, че има сериозни причини да се смята, че той няма да се яви при следваща призовка.

Julian Assange's newly revealed partner, mother of their 2 young children, urges UK government to bail him and other vulnerable prisoners as #coronavirus sweeps prisons#FreePress#DontExtraditeAssange #coronavirus #COVID19 https://t.co/UAe8eMESef