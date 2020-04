Италианските карабинери глобиха 60-годишна жителка на Рим заради нарушаване на задължителната карантина, съобщи БГНЕС, като се позова на местните медии.

In other news: Italian woman fined 400 euros for breaching coronavirus lockdown to walk her turtle https://t.co/wpSwWHq218

Жената била хваната да разхожда навън ... костенурката си, като вървяла редом с нея. Необичайната двойка била забелязана от патрулиращи по улиците карабинери.

След като изслушали обясненията на жената, полицаите заявили, че разходката на костенурката не е задължителна, тъй като това не е куче, пише „Кориере дела Села“.

An Italian woman has been fined $440 after taking her pizza-sized turtle out for a walk in #Rome, breaking strict #coronavirus confinement rules.https://t.co/B6uc6fODwI