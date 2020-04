Властите в село в Индонезия са взели любопитни мерки, за да накарат хората да стоят по домовете си, в опит да ограничат разпространението на коронавируса, пише Агенция "Фокус".

Според информацията в селото са събрани доброволци, които са били облечени като призраци, за да плашат нарушителите, които не спазват мерките за карантина и съветите за социално дистанциране.

"Призрачните" патрули са започнали да обикалят в село Кепух през нощта още миналия месец. В индонезийския фолклор призрачните фигури, познати като "поконг", представляват душите на мъртвите, които са попаднали в капан.

Indonesian village uses 'ghosts' to scare people into social distancing https://t.co/WmUlxCvHvw — BBC News (World) (@BBCWorld) April 13, 2020

Общият брой на регистрираните случаи на COVID-19 в Индонезия е 4500 души, а починалите са около 400, според информация на института Джон Хопкинс. Експертите обаче се страхуват, че истинският брой на болните в страната е много по-голям.

Според кореспондентите на Reuters обаче мерките на местните власти са имали обратен ефект и хората всъщност са започнали да излизат по улиците по-често, за да наблюдават "призрачните" патрули. Все пак местните смятат, че положението се е подобрило вследствие от тях.

Creative!

Social distancing for #coronavirus gets a supernatural twist in Indonesia 🇮🇩. “Ghosts” are patrolling the streets to scare people to stay at home. 🤗



pic.twitter.com/zz2hdYRNir — Erik Solheim (@ErikSolheim) April 14, 2020

"Откакто се появиха поконг, децата и родителите не са напускали домовете си", казва местен жител. "И освен това хората вече не се събират и не остават по улиците след следобедната молитва".

Според Анджар Панка, служител в местната джамия, инициативата е проработила, не защото "призраците" наистина са уплашили хората, а защото са им напомнили за опасността от епидемията. Инициативата е организирана от местна младежка организация, подпомогната от полицията.

A village in Indonesia has deployed 'ghosts' to patrol the streets and scare people into staying home https://t.co/o4pHwT0kfr pic.twitter.com/SdduNXHEpi — Reuters (@Reuters) April 13, 2020

"Искахме да сме различни и да създадем въздържащ ефект, защото поконг са призрачни и страшни", казва ръководителят на младежката организация пред медиите.

