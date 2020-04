Пожар е избухнал в събота в мигрантски лагер на гръцкия остров Хиос, предаде БГНЕС.

Wild night at the migrant camp in Chios island.

Migrants rebelled, started fires in containers, burned a police car and other cars.

People are running to nearby fields to be saved. pic.twitter.com/o25LFQeIAj — The Duke (@thedukeoriginal) April 18, 2020

Огънят унищожил жилищен контейнер. В лагера живеят близо 5000 души.

Местните медии съобщават, че щетите са по-големи и че бежанците първоначално са попречили на пожарните екипажи да стигнат до мястото.

По-рано избухнаха протести при новината, че 47-годишна иракчанка, търсеща убежище, е починала в лагера. Жената бе откарана с температура в местна болница тази седмица. Направен и е тест за коронавирус, който е бил отрицателен.

Мигрантските лагери в Гърция бяха под карантина през последните седмици, като властите се опитват да предотвратят контактите им с местните жители.

Another violent night tonight at the asylum center on the island of #Chios in #Greece.



Rioting against the police and setting cars on fire.#WelcomeToEurope

Video Credit: @ISCResearch pic.twitter.com/njk501soPX — BasedPoland (@BasedPoland) April 18, 2020

Досега вирусът е убил 110 души в Гърция. Други 67 са в реанимация. Регистрирани са случаи на коронавирус в два лагера на континента.