Семейството на известния британски физик Стивън Хокинг дари неговия респиратор, за да помогне за лечението на болни от новия коронавирус, пише БГНЕС.

Хокинг почина през 2018 г. на 76 години след блестяща кариера, посветена на отключването на тайните на Вселената, въпреки продължила цял живот битка с тежка форма на заболяване на моторните неврони.

