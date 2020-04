Служител на международно летище в Мумбай стана търговец на лук, за да се прибере в родния си град в условията на строга карантина и забрана за пътувания в Индия, пише БНР.

Миналата седмица индийският премиер Нарендра Моди удължи до 3 май сегашния режим на изолация в страната.

Мурти Пандей е родом от град Праяграй, разположен на повече от 1000 километра от Мумбай, където го заварила забраната за пътувания. Той живеел в бедняшките квартали на столицата - Дхарави. В този район по това време бързо били регистрирани 288 случая на коронавирусна инфекция.

How do you travel from Mumbai to Allahabad when there is a lockdown? Buy 25 tonnes of onions, load them onto a truck and hit the road.https://t.co/79CCkB41nZ