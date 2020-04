Мъж, заподозрян, че е пребил до смърт най-малко трима бездомни в Барселона по време на противоепидемичните мерки срещу коронавируса, е задържан във вторник, съобщи полицията, цитирана от БНР.

35-годишният бразилец бил арестуван в Сан Кугат дел Валес, часове след като бездомен бе открит убит в центъра на Барселона.

"Тялото, по което имало следи от насилие, било намерено в същия район, където бе констатирана смъртта на други бездомни в последните седмици“, заяви говорителка на полицията.

