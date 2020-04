100-годишният британски ветеран от Втората световна война Том Мур, който стана известен с акцията си за набиране на милиони за здравните работници, борещи се с коронавируса и се превърна в най-старият артист, достигнал №1 в класациите за сингли във Великобритания, получи 125 хиляди поздравителни картички за рождения си ден.

Сред поздравителните писма присъстват и такива от херцозите на Кеймбридж и капитана на националния отбор по футбол на Англия – Хари Кейн.

A man who raised £27 million for the NHS by doing laps around his garden got 125,000 cards for his 100th birthday.



Captain Tom Moore also broke the Guinness record for most money raised in a single charity walk. 💪🎂 pic.twitter.com/OvmhdJx1dY — AJ+ (@ajplus) April 28, 2020

Внукът на Том – Бенджи, обясни, че се наложило да потърси помощ за организацията на всички прииждащи поздравления към дядо му.

„Количеството е потресаващо. Много от посланията са наистина трогателни. Голяма част от тях са изпратени от деца, които са отделили много време в изработката им“, казва Бенджи.

Our Great Hall has been transformed into a sea of 100th birthday cards for Captain Tom. His grandson Benjie, a Fifth Former here at school, has been showing his grandfather photos of the cards as they have been arriving. The Captain has been 'blown away' by the sheer number. pic.twitter.com/CqXqVyN6dt — Bedford School (@BedfordSchool) April 28, 2020

„Всичко това наистина значи много за дядо ми. Ние сме повече от щастливи за него и не можем да опишем, колко голямо значение има това за духа му. Не ми стигат думи да опиша, колко горд се чувствам, като негов внук“, добавя Бенджи.

Акцията на Мур получи широк световен отзвук. Неговите действия предизвикаха редица акции в подкрепа на постъпката му и насърчиха стотици да се включат в борбата със заразата. Негов лик бе нарисуван с графит на улица във Великобритания.

My tribute to the incredible Tom Moore👏🏽 this man is a true inspiration. What he’s achieved for the NHS and this country is nothing short of legendary, i hope this reaches him so I can gift him this painting as I know his birthday is soon so any shares or help would be amazing🙌🏽 pic.twitter.com/v6rvV0Azxj — C H A R L I E (@charlieSuch98) April 20, 2020

Giant mural painted for NHS fundraiser Captain Tom Moore pic.twitter.com/LufAFbsX58 — The Independent (@Independent) April 28, 2020

99-годишен британец направи 100 обиколки на двора си, за да събере пари за медиците (ВИДЕО)

