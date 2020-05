Женският национален отбор по футбол на САЩ изненадващо загуби делото за равноправно заплащане с мъжкия тим, след като федерален съдия от Калифорния отхвърли иска за дискриминация на действащите световни шампионки. В своето решение, дълго 32 страници, съдия Гари Клауснър от съда в Лос Анджелис изтъква, че има доказателства, че женският отбор е отхвърлил по-ранно предложение за по-добро заплащане и поради това отсъжда в полза на Футболната федерация на САЩ.

"Историята на преговорите между двете страни показва, че женският национален отбор е отклонил предложение да получава заплащане по същата структура, според която заплащане получава и мъжкият тим. По този начин не може да се отсъди, че женският тим получава по-лошо заплащане от мъжкия", заявява Клауснър. Женският отбор искаше да получи 66 милиона долара неизплатени хонорари според Закона за равно заплащане.

We will never stop fighting for EQUALITY.