Суперзвездата на Барселона Лионел Меси стана носител на "Златната топка" за рекордния шести път в кариерата си. Това бе обявено на церемония в Париж.

Аржентинецът изпревари в анкетата на Франс Футбол футболиста на Ливърпул Върджил ван Дайк и Кристиано Роналдо от Ювентус, а на четвърта и пета позиция се наредиха играчите на Ливърпул Садио Мане и Мохамед Салах.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Голямата звезда на Ювентус остана трети и не уважи церемонията във френската столица. Португалецът бе на път да остане извън първата тройка за първи път от 2010 г. насам. Аржентинецът наследява Лука Модрич, който миналата година сложи край на 10-годишната хегемония на Роналдо и Меси за ценния приз. За последно "Златната топка" бе спечелена от различен футболист през 2007 г., когато за номер 1 бе обявен бразилецът Кака.

Тази година Ван Дайк с Ливърпул спечели Шампионската лига, отстранявайки от турнира Барселона на Лео Меси, пише БГНЕС. Отборът на Върджил ван Дайк обаче не успя да триумфира в първенството си, докато каталунците и Ювентус станаха шампиони в първенствата си. При всички случаи, интригата за "Златната топка" вече не се свежда до противопоставяне на Роналдо и Меси, а двамата имат достойни конкуренти.

Ако "Златната топка" бе станала притежание на Ван Дайк, той щеше да стане първият защитник от 2006 г., който печели приза. Последният бранител, който спечели наградата, бе италианецът Фабио Канаваро. Меси получи "Златната топка" и през сезоните 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015. За номер 1 при жените бе избрана американката Меган Рапиноу, която бе с основна заслуга за спечелената от САЩ титла на Световното първенство това лято. Трофеят за най-добър млад футболист стана притежание на Матейс Де Лихт, а призът "Лев Яшин" за най-добър вратар - на Алисон Бекер от Ливърпул.

Lionel Messi managed to win the Ballon d'Or whilst playing under Ernesto Valverde.



If that alone doesn't prove that he is the greatest ever, then we don't know what will. pic.twitter.com/fCi0MWGRyJ — Footy Humour (@FootyHumour) December 2, 2019

Де Лихт изпревари Джейдън Санчо от Борусия Дортмунд и Жоао Феликс от Атлетико Мадрид. 20-годишният холандец, възпитаник на Аякс, през лятото премина в Ювентус за 85.5 млн. евро и стана най-скъпият защитник във футболната история.

Специален гост на церемонията бе единственият българин, печелил Златната топка - Христо Стоичков. Българската легенда бе част от делегацията на Барселона.

🇦🇷 What an unreal picture. Lionel Messi with his 6 Ballon d’Ors. 🐐 pic.twitter.com/KTsHsXwpp8 — FutbolBible (@FutbolBible) December 2, 2019

Наградата "Златна топка" се връчва от 1956 г. и първият неин носител е англичанинът Стенли Матюс. Призът дълги години бе връчван само на европейски футболисти и затова без него останаха легенди като Марадона и Пеле. Правилата обаче се промениха през 1995 г., когато победител стана либериецът Джордж Уеа, който наследи на трона Христо Стоичков. Бившият български национал присъства на церемонията във френската столица.

Топ 10 на носителите на приза:

1. Лионел Меси (Аржентина и Барселона)

2. Върджил ван Дайк (Холандия и Ливърпул)

3. Кристиано Роналдо (Португалия и Ювентус)

4. Садио Мане (Сенегал и Ливърпул)

5. Мохамед Салах (Египет и Ливърпул)

6. Килиан Мбапе (Франция и ПСЖ)

7. Алисон (Бразилия и Ливърпул)

8. Роберт Левандоски (Полша и Байерн)

9. Бернардо Силва (Португалия и Манчестър Сити)

10. Риад Марез (Алжир и Манчестър Сити)

Всички носители на "Златната топка" от създаването на анкетата през 1956 г.

1956: Стенли Матюс (Англия)

1957: Алфредо Ди Стефано (Испания)

1958: Раймон Копа (Франция)

1959: Алфредо Ди Стефано (Испания)

1960: Луис Суарес (Испания)

1961: Омар Сивори (Италия)

1962: Йозеф Масопуст (Чехия)

1963: Лев Яшин (СССР)

1964: Денис Лоу (Шотландия)

1965: Еузебио (Португалия)

1966: Боби Чарлтън (Англия)

1967: Флориан Алберт (Унгария)

1968: Джордж Бест (Северна Ирландия)

1969: Джани Ривера (Италия)

1970: Герд Мюлер (Германия)

1971: Йохан Кройф (Холандия)

1972: Франц Бекенбауер (Германия)

1973: Йохан Кройф (Холандия)

1974: Йохан Кройф (Холандия)

1975: Олег Блохин (СССР)

1976: Франц Бекенбауер (Германия)

1977: Алан Симонсен (Дания)

1978: Кевин Кийгън (Англия)

1979: Кевин Кийгън (Англия)

1980: Карл-Хайнц Румениге (Германия)

1981: Карл-Хайнц Румениге (Германия)

1982: Паоло Роси (Италия)

1983: Мишел Платини (Франция)

1984: Мишел Платини (Франция)

1985: Мишел Платини (Франция)

1986: Игор Беланов (СССР)

1987: Рууд Гулит (Холандия)

1988: Марко ван Бастен (Холандия)

1989: Марко ван Бастен (Холандия)

1990: Лотар Матеус (Германия)

1991: Жан-Пиер Папен (Франция)

1992: Марко ван Бастен (Холандия)

1993: Роберто Баджо (Италия)

1994: Христо Стоичков (България)

1995: Джордж Уеа (Либерия)

1996: Матиас Замер (Германия)

1997: Роналдо (Бразилия)

1998: Зинедин Зидан (Франция)

1999: Ривалдо (Бразилия)

2000: Луиш Фиго (Португалия)

2001: Майкъл Оуен (Англия)

2002: Роналдо (Бразилия)

2003: Павел Недвед (Чехия)

2004: Андрей Шевченко (Украйна)

2005: Роналдиньо (Бразилия)

2006: Фабио Канаваро (Италия)

2007: Кака (Бразилия)

2008: Кристиано Роналдо (Португалия)

2009: Лионел Меси (Aржентина)

2010: Лионел Меси (Aржентина)

2011: Лионел Меси (Aржентина)

2012: Лионел Меси (Aржентина)

2013: Кристиано Роналдо (Португалия)

2014: Кристиано Роналдо (Португалия)

2015: Лионел Меси (Aржентина)

2016: Кристиано Роналдо (Португалия)

2017: Кристиано Роналдо (Португалия)

2018: Лука Модрич (Хърватия)

2019: Лионел Меси (Аржентина).