Модулът с космическия кораб от ново поколение, китайската ракета-носител - Long March 5B, кацна успешно в автономния регион на китайска Вътрешна Монголия. Това съобщи информационна агенция Синхуа, цитирана от ТАСС. Изстрелването на кораба стана на 5 май 2020 г. от 18:00 часа местно време от китайския космодрум Венчан, предаде БГНЕС.

Chinese space program officials have confirmed the Long March 5B rocket delivered a test model of China’s next-generation crew ship into Earth orbit.



The unpiloted capsule is scheduled to land back in China as soon as Wednesday. FULL STORY: https://t.co/ErcBlvkqc0 pic.twitter.com/qYoxDrp5fM — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 5, 2020

Корабът от ново поколение един ден трябва да транспортира астронавти до космическа станция, планирана за завършване до 2022 г., и в крайна сметка до Луната. Прототипът - предназначен за околоземна орбита и проучване на дълбокия космос, има достатъчно място за шест астронавта.

Launch success. CASC confirms successful launch of the Long March 5B and insertion of the prototype new-generation crewed spacecraft into its planned orbit. https://t.co/M8rXHKWJl4 pic.twitter.com/8NmZWics0g — Andrew Jones (@AJ_FI) May 5, 2020

Изстрелването във вторник бе и тестовият полет на ракетата Long March 5B, считана за най-мощната ракета, направена в Китай до момента. Държавните медии заявиха, че изстрелването е "успешно". То идва след два предишни провала, когато Long March 7A не функционира през март, а Long March 3B не успя да излети в началото на април. Засега САЩ са единствената страна, успяла да изпрати хора на Луната.

A new milestone: China's new large carrier rocket Long March-5B made its maiden flight, sending into space the trial version of China's new-generation manned spaceship and a cargo return capsule for test pic.twitter.com/Z0dva690wd — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2020

Пекин постигна огромни усилия в усилията си да настигне американската космическа програма, изпращайки космонавти в космоса, спътници в орбита и роувър до далечната страна на Луната. Пекин изстреля няколко космически кораба от 1999 г., които бяха моделирани след руския „Союз“. По-рано космическата агенция на Китай съобщи за „аномалия по време на връщането“ на товарната капсула, без да дава повече подробности.

