Автокрадци задигнаха 97 коли в Нова Зеландия. Сигурно такава е мечтата на автокрадците: Цял паркинг, пълен с коли под наем. Автомобилите били в отлично състояние, готови за движение, с ключовете на контактите.

Автоджамбазите започнали да действат под прикритието на необикновено тежките новозеландски ограничения, пише БГНЕС.

Те прорязали дупка в оградата на компания за автомобили под наем в Оукланд, махат портите от пантите и започнали да вадят колите от паркинга една по една.

Нова Зеландия по време на карантината беше почти замръзнала, така че кражбата била лесна. Може би дори твърде лесна, защото похитителите се завръщат за поредната партида автомобили. И след това още един път… Откраднати са общо 97 автомобила.

„За да бъда честен, това беше като удар в стомаха“, сподели пред BBC Том Ръденклау, ръководител на отдела за отдаване под наем. "Не можехме да повярваме, че докато всички в страната дават своя принос и се грижат един за друг, някой може да отиде на такъв нахален грабеж", казва той.

Самата компания не забелязала кражбата, докато не била уведомена от полицията. Колите били на резервен паркинг, кражбата е станала през празничен ден, в края на април и никой не е проверил дали тези 97 автомобила са на мястото си.

В този момент на практика няма трафик по пътищата на Нова Зеландия, тъй като беше в сила карантината. Но полицията не спряла да патрулира.

"Разбрахме, че изглежда подозрително", каза полицаят Мат Сърхой. "Автомобилите привлякоха вниманието заради техния стил на шофиране. В резултат на това няколко патрулни коли тръгнаха в преследване. Когато стана ясно, че имаме голям брой автомобили, които са били там при необичайни обстоятелства, решихме, че са били откраднати и предупредихме компанията", продължи инспекторът.

