Индия потъна в траур след смъртта на един от най-известните актьори на Боливуд Сушант Сингх Раджпут. 34-годишната кино звезда беше открит мъртъв в неделя дома си в Мумбай, съобщават местните медии. По тяхна информация младият мъж се е самоубил. Днес той ще бъде изпратен от най-близките си в последния му земен път.

I'm stunned. U must have been in so much pain. I hope u are at peace wherever u are my friend. Gone too soon.I’ll never forget our conversations about astrophysics at sunrise.Words cease to make sense. RIP Sushant. My condolences to the family & everyone grieving this huge loss💔 pic.twitter.com/tA5CmNsRJC — PRIYANKA (@priyankachopra) June 14, 2020

Актьорът стана популярен с участието си в лентата "Трите грешки на моя живот" от 2013 г. В България Сушант Сингх Раджпут е познат като Манав от сериала "Завинаги свързани".

Sushant, you were too young and brilliant to have gone so soon. I'm so sad and upset knowing that we lived in an environment that could not help you through any troubles you may have had. May your soul rest in peace. pic.twitter.com/RzLrdJ4keX — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 14, 2020

Играе в редица сериали и кинопродукции.

Deeply shocked and saddened to learn about the loss of #SushantSinghRajput. A fine actor gone too soon. Will always remember our meeting. RIP brother. pic.twitter.com/Fi4uXQP9rJ — Mohammad Shami (@MdShami11) June 14, 2020

