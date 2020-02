Джон Шрапнел почина в петък на 77-годишна възраст след дълга битка с рака, пише The Sun. Актьорът бе известен с ролите си в „Нотинг Хил” и „Гладиаторът”. Освен това Шрапнел се занимаваше с озвучаване на документални филми и телевизионни реклами.

We have lost another great. The incomparable John Shrapnel. Honoured to have worked with him. Privileged to have called him a friend. pic.twitter.com/tm8PHgKOcp — Maxine Peake (@MPeakeOfficial) February 18, 2020

Националният театър в Англия му отдаде почит в Twitter, като публикува: „Много сме тъжни да чуем, че прекрасният актьор Джон Шрапнел е починал.

Режисьорът Дънкан Джоунс написа: „Току-що получихме новина, че огромният британски актьор Джон Шрапнел е починал.

I was lucky enough to work with John on Hornblower, where we had a high old time. Fine actor, great voice, lovely man.



John Shrapnel 1942 - 2020 https://t.co/5Vyge3eZ80 — Samuel West (@exitthelemming) February 18, 2020

Шрапнел има съпруга и три деца. Роден е в Бирмингам през 1942 г. и изживява последните години от живота си в Хайбъри, Северен Лондон.

