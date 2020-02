На 25-годишна възраст почина актьорът Рафаел Колман. Той е колабирал по време на джогинг, съобщава Daily Mail. През 2005 г. той изигра ролята на Ерик Браун в „Бавачката Макфий” (Nanny McPhee).

Доведеният баща на Колман - Карстен Дженсън написа във Facebook, че Рафаел е починал в петък, след като не са успели да го спасят.

Дженсън потвърди, че актьорът не е имал предишни здравословни проблеми.

So sad to hear Raphaël Coleman has died R.I.P 💔😢 my favourite character in Nanny McPhee was always Sebastian ❤ pic.twitter.com/SVxGQkRPGM

Майката на Рафаел Колман – Лиз Дженсън написа в Twitter: „Почивай в мир, любимо мое момче. Той почина, правейки това, което обичаше, като работи за най-благородната кауза от всички. Семейството му не можеше да бъде по-гордо. Нека празнуваме всичко, което е постигнал в краткия си живот и да почитаме наследството му”.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG