Към 8 май 2026 г. процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Това съобщиха от Българската народна банка.

Към отчетната дата са изтеглени 92.52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на Българската народна банка остават 2.3 млрд. лева в банкноти и монети.

БНБ: 89% от левовете вече са изтеглени от обращение

Към същата дата евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8.4 млрд. евро и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в България, напомнят от БНБ.

