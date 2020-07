Здравейте, мили мои, Мисля, че е редно да спра да ви тревожа с отсъствието си и да ви разкажа какво точно се случва. Знаете, че преди няколко седмици беше възобновена работата на нощните заведения, съответно и нашите участия в тях. Няма да скрия, че изпитвах известен страх отново да започна да се срещам с хора, но си давах сметка, че животът трябва да продължи под някаква форма, и че не може да живеем в страх. В стремежа си да задоволя желанието на хората да се забавляват, особено на такъв специален повод, какъвто е абитуриентският бал, реших да се върна на работа с ясното съзнание за риска, който носи това за мен и моите близки. За съжаление, това се превърна в поредното изпитание, пред което съм изправена в момента. В средата на миналата седмица почувствах леко неразположение и веднага си направих тест в Търново, който беше отрицателен. Това ме успокои и отдадох неразположението си на умора и претоварване. В петък, обаче, се събудих с температура, главоболие, липса на вкус и си направих втори PCR тест в София, който се оказа положителен. Обясниха ми, че първият тест е бил отрицателен, тъй като симптомите се развиват след 4 ден от момента на заразяване и тестът не е достатъчно сигурен преди това. Съответно веднага направихме тестове на цялото ми семейство и хората от екипа. Малкият ми син Александър беше единственият, който също даде положителна проба и двамата с него сме под карантина в апартамента ни в София от петък насам. Галин, Стефан и моят озвучител, с които също имах контакт през последната седмица, са напълно здрави, без симпотми и с отрицателни тестове. Алекс и аз се чувстваме много добре, за щастие вирусът минава леко при нас, лекуваме се вкъщи и се надяваме скоро всичко това да е зад гърба ни. Искам да призова всички хора да спазват законовите предписания, да бъдат разумни и да пазят себе си и близките си, тъй като както виждате, нищо свързано с вируса не е строго дефинирано и никой не е застрахован. Благодарна съм на феновете си за цялата загриженост и благопожелания за скорошно оздравяване! Желая ви здраве! Ваша Галена

