New board, who dis. *nearly wiped out by a pinecone, but not today* . . Loving my new @carverskate ! . . . For use of this video please email licensing@bviral.com . . . . . #instapuppy #instagramdogs #thedodo #todaypets #dailyfluff #dailypuppy #ratemydog #king5pets #doglife #goodnewsmovement #puppiesofig #barked #9gag #fortheloveofpets #dogsofinstagram #cute #petsofinstagram #buzzfeeddogs #petoftoday #pupiesofinstagram #icanteven #skaterdog #skateboard #skate #summertime #dogslife #weeklyfluff #newdaynw

A post shared by Darrel (@darrelthedoge) on Jun 28, 2020 at 2:22pm PDT