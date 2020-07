Бившата съпруга на Елтън Джон, 67-годишната Рената Блауел, го съди за 3 милиона британски лири, твърдейки, че е нарушил условията на развода им, след като в автобиографията си е засегнал брака им.

Рената Блауел се омъжва за Елтън през 1984 г., но се развежда с него четири години по-късно. Те прекратяват брака си със споразумение, което я прави по-богата с между 5 и 10 милиона паунда.

Според „Сън“, Рената е подала жалба във Върховния съд, защото 73-годишният Елтън е нарушил договора. В резултат на това психическото й състояние се е влошило, а това е така, защото той споменал брака им в своята автобиография, пише БГНЕС. Тя дори е поискала забрана за публикуването на превърналата се в бестселър книга „Рокетмен“ през 2019 г.

Според съдебните записи Елтън се е съгласил да премахне някои части преди книгата да бъде публикувана миналата година. В една част обаче той изразява съжаление, че е разбил сърцето на бившата си съпруга, с която се запознава, докато работи над албума "Too Low for Zero" през 1983 година.

„Елтън е шокиран и натъжен от постъпката на Рената, особено след като той винаги е казвал само хубави думи за нея. Той винаги е имал много добри отношения с нея, уважава я и никога не е разкривал нищо за техния брак. Певецът се надява тя да разбере смисъла на всичко и да отмени делото", заявиха близки до него източници.

През 2005 г. Елтън заживя с Дейвид Фърниш. Двойката официално се омъжи през 2014 г., след като еднополовите бракове станаха легални в Англия и Уелс. Семейството има двама сина.

Рената се премести в Германия през 2001 г., а според съобщенията си е купила къща в Лондон с новия си партньор, но все още не е отсядала в нея.

